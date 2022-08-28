Макс Ферстаппен: «Надеюсь, таких уик-эндов будет больше»

Пилот подвел итоги Гран-при Бельгии, отметив, что остался очень доволен победой в гонке.

«Первый круг получился очень напряженным и хаотичным, нужно было стараться держаться подальше от неприятностей. Но когда после периода пейскара ситуация стабилизировалась, нам удалось встать на рельсы.

Когда мы вышли в лидеры, нам оставалось только следить за состоянием машины и шин, мы просто невероятным образом провели весь этот уик-энд. Я даже представить себе не мог, что мы способны на такое выступление по ходу уик-энда – надеюсь, что таких Гран-при будет больше», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии после старта с 14-го места

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