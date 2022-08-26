Тото Вольфф: «Приход «Ауди» и «Порше» показывает силу «Ф-1». Здорово соревноваться с лучшими производителями в мире»

Исполнительный директор уверен, что «Ауди» и «Порше» усилят «Формулу-1».

Соглашение между «Порше» и еще не подтверждено, в то время как «Ауди» объявила, что станет мотористом в 2026 году и, как ожидается, выкупит .

«Отличная новость. К «Ф-1» присоединяются автопроизводители и лучшие бренды вне автомобильного сектора – это показывает силу нашего спорта. Здорово соревноваться с одними из лучших автомобильных компаний в мире.

«Ф-1» – тяжелейшее испытание для любого производителя. С их приходом борьба станет еще жестче», – сообщил Вольфф.

Тото порассуждал о том, почему «Ауди» и решили действовать по отдельности, хотя обе входят в концерн «Фольксваген»:

«Полагаю, они просто распределяют ставки. Одна из них станет полностью интегрированной заводской командой в Швейцарии, другая присоединится к одной из лучших команд «Ф-1» в мире. Я считаю, что в этом есть смысл».

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