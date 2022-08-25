MotoGP. Марку Маркесу разрешили тренироваться на байке после четвертой операции

Гонщик Марк Маркес может приступать к активным тренировкам.

В мае шестикратному чемпиону MotoGP провели четвертую операцию на плече, которое он сломал в 2020 году.

Последнее обследование показало, что реабилитация проходит успешно в плане срастания кости, двигательной активности и восстановления мышц. Врачи разрешили Маркесу тренироваться на байке.

Как предполагает The Race, Марк рассчитывает принять участие в тестах, которые состоятся после Гран-при Сан-Марино в начале сентября.

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