Стефано Доменикали об отставании «Феррари»: «Никогда не говори никогда. Можно вспомнить тот же сезон-2007»

Руководитель «Формулы-1» уверен, что по-прежнему сохраняет шансы на титул, несмотря на большое отставание от «Ред Булл».

Доменикали, в прошлом руководивший «Феррари», в качестве примера вспомнил сезон-2007 – когда Скудерия последний раз выиграла титул с .

«По своему опыту прошлых лет могу сказать следующее: никогда не говори никогда. Потому что можно вспомнить тот же сезон-2007, когда за две гонки до конца сезона мы отставали на 17 очков, но в Бразилии Кими в итоге удалось выиграть чемпионский титул. А этого никто не ожидал.

Я знаю, что сейчас отставание и правда велико, но я не вижу причин, по которым «Феррари» не могла бы отыграться и вернуться в борьбу с «Ред Булл». У очень сильная команда, тоже продолжает прогрессировать, но с учетом ныне занимаемой должности я могу сказать лишь то, что «Феррари» просто не нужно сдаваться до самого конца.

Ошибки, проблемы с надежностью машин, погода – кто знает, что может случиться? Главное для «Феррари» сохранять концентрацию», – рассказал Доменикали.

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