Стефано Доменикали: «Гран-при Франции в 2023 году не будет»

подтвердил, что гонка во Франции не состоится в 2023 году.

«В 2023-м Гран-при не будет», – приводит слова руководителя «Формулы-1» L’Équipe.

В то же время Доменикали не исключил, что этап когда-нибудь вернется:

«Мы общаемся с французской федерацией, с властями, потому что будущее все больше и больше связано с промоутерами, которые видят этап как вложение в страну, в сообщество. Так что мы полностью открыты. Может, появится вариант с ротацией, который позволит участвовать всем – не в этом году, а в дальнейшем».

В июне глава «Ф-1» заявлял, что существует «потрясающий проект» по проведению в Ницце.

Стефано также поделился мыслями об отсутствии гонок в Германии:

«Мы очень надеемся, что Германия вернется за стол переговоров. Но одно дело – высказать желание провести Гран-при, а другое – предложить условия, необходимые для обсуждения этого вопроса. Надеюсь, скоро ситуация изменится».

Доменикали сообщил, что Гран-при Бельгии может остаться в календаре в 2023-м: «Ф-1» уважает классические трассы»

Руководитель «Ф-1» Доменикали: «В России Гран-при больше не будет»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram