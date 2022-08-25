Доменикали сообщил, что Гран-при Бельгии может остаться в календаре в 2023-м: «Ф-1» уважает классические трассы»

Руководитель «Формулы-1» заявил, что может состояться в 2023 году.

Календарь на следующий сезон еще не согласован, и шансы на то, что гонка в Спа сохранит свое место, остаются. Контракт на проведение этапа истекает в этом году.

«Я не могу слишком подробно комментировать, как вы можете представить, поскольку обсуждения идут, календарь должны одобрить Всемирный совет и ФИА. И я никогда не утверждал, что Бельгия проводит свой последний сезон.

Мы работаем и ведем переговоры с промоутерами. «Ф-1» хочет найти баланс: проводить как минимум треть гонок в Европе, треть на Дальнем Востоке, еще треть – в Америке и на Ближнем Востоке. Конечно, мы обсуждаем бизнес-вопросы, финансовую составляющую, это очень важно, однако мы всегда говорили, что очень уважаем классические этапы, которые не могут приносить такие же деньги, что и другие.

И вы убедитесь, что такое уважение существует – не только в этом сезоне, но и на будущее. Переговоры с Бельгией продолжаются. Мы уважаем такие трассы. Но, если помните, случались периоды, когда Бельгия выпадала из календаря, затем возвращалась. Порой память у людей короткая. Это прекрасный автодром, в этом нет сомнений – поэтому мы по-прежнему ведем переговоры.

Могу лишь сказать, что в эти выходные мы в Спа, так что они (промоутеры) часто будут заглядывать ко мне в офис. Должен сказать, они подготовились невероятным образом. В четверг пройдет особый день с гонщиками, которые пообщаются с фанатами – нужно восстановиться от того, что случилось в прошлом году. Также есть интересные предложения по части трафика. Подход в этом году совсем другой», – сказал Доменикали

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