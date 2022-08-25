Дэймон Хилл: «В Бельгии победит Хэмилтон, думаю. «Мерседес» набрал ход»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл поделился прогнозом на Гран-при Бельгии.

По мнению британца, первую победу в сезоне одержит пилот «Мерседеса» .

«Думаю, это будет Льюис. Если победит не очевидный кандидат – , то выберу Льюиса. У меня есть предчувствие, что он выиграет гонку в этом сезоне. Полагаю, какие-то факторы могут сыграть ему на руку.

Он четыре раза побеждал на этой трассе, команда набрала ход перед летним перерывом, так ведь? забронировал бы первый ряд в Венгрии, если бы у Хэмилтона не возникла проблема с DRS в квалификации. Еще и правила слегка изменились, что должно сдержать и , поэтому [ставлю на] «Мерседес», – высказался Хилл в подкасте Beyond the Grid.

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