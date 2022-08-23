Кристиан Хорнер: «Монца, Сильверстоун, Спа – часть ДНК «Ф-1», эти Гран-при нужно защищать»

Руководитель назвал незаменимые этапы «Формулы-1», которые должны проводиться вне зависимости от экономических факторов.

«Спа – точно, это один из традиционных автодромов. Монца, , Спа – это большие исторические Гран-при, мы должны их защищать.

Здорово, что появляются новые гонки, есть интерес. Но история должна сохраняться. Это как ATP без «Уимблдона». Это часть нашей истории, часть нашей ДНК. Мы высказываем свое мнение, но необходимо доверять тем, кто руководит бизнесом», – заявил Хорнер.

Пока неизвестно, останется в ли в календаре «Ф-1» Гран-при Бельгии, а также не упомянутый Хорнером этап в Монако.

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