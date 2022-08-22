Журналист «Ф-1» ван Харен: «Существуют хорошие шансы на то, что Гран-при Бельгии останется в календаре в следующем сезоне»

Гран-при Бельгии может сохранить место в календаре «Формулы-1» как минимум на один сезон.
По информации нидерландского журналиста Эрика ван Харена, шансы на проведение гонки в Спа в 2023 весьма высоки.
Текущий контракт на проведение Гран-при Бельгии рассчитан до конца 2022 года. При этом организаторы продолжают переговоры с «Формулой-1» и хотят заключить новое соглашение.
Считается, что Гран-при Бельгии должен уступить свое место в календаре «Ф-1» этапу в Южной Африке.
«В данный момент весьма высоки шансы того, что Гран-при ЮАР вернется в календарь только в 2024 году, а не в следующем сезоне. А значит, существуют хорошие шансы на то, что Спа останется в календаре в следующем сезоне. И сохранит свое место как минимум на год», – рассказал ван Харен.
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