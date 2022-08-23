Отмар Сафнауэр: «Альпин» сэкономила миллионы благодаря тому, что заранее закупила энергию»

«Альпин» сэкономила огромные суммы благодаря грамотному планированию, сообщил руководитель команды Отмар Сафнауэр.

В 2022 году коллективы «Формулы-1» столкнулись с резким скачком цен на электричество и газ. Из-за инфляции пришлось на три процента повысить потолок расходов. В «Альпин» предвидели такое развитие событий.

«Мы заранее закупили энергию, и это сэкономило нам миллионы. Мы оплатили энергию на будущее и кое-какие материалы – умное решение.

Не сказал бы, что мы работаем существенно ниже потолка расходов, но чувствуем себя комфортно. Пожалуй, наполовину это стало следствием стратегических решений. Специалисты по финансам предвидели инфляцию, поэтому мы рано провели закупки по более низким ценам. Для нас это плюс, но такая ситуация не повторится в следующие сезоны.

Тем не менее, я считаю, что команда лучше структурирована для работы в условиях лимита бюджета, чем некоторые соперники. Поэтому у нас появилась возможность нанять еще 75 сотрудников, не беспокоясь из-за потолка расходов», – сказал Сафнауэр.

Штат «Альпин» превысит 900 человек после набора дополнительных 75 сотрудников

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