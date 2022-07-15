Штат «Альпин» превысит 900 человек после набора дополнительных 75 сотрудников

Руководитель Отмар Сафнауэр сообщил, что команда намерена выйти на уровень топов по количеству сотрудников.

«Мы по-прежнему расширяемся и вкладываемся. Команда собирается нанять еще 75 человек. Сейчас у нас 850 сотрудников.

И дело не только в новых людях – важно принимать подходящих специалистов с нужной культурой, гоночным духом. Сейчас мы их ищем. Мы очень успешны в плане набора новичков и расширения. Недавно этот шаг был одобрен, и работа начнется очень скоро», – заявил Сафнауэр.

Количество сотрудников на базе в Энстоуне приблизится к показателю в Бракли, хотя на обеих базах работают и люди, не относящиеся к «Формуле-1».

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