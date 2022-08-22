Кими Райкконен о дебюте в NASCAR: «Было весело. Досадно, что все так закончилось, но ничего страшного»

Чемпион «Формулы-1» 2007 года поделился впечатлениями от выступления в своей первой гонке .

Бывший пилот «Ф-1» попал в аварию на старте третьего стейджа и был вынужден досрочно закончить заезд на трассе «Уоткинс-Глен». По ходу дистанции Райкконен, выступавший за «Трекхаус», добирался до восьмой позиции.

«Мне казалось, что я выбрал хорошую траекторию, однако остальные, судя по всему, начали смешаться в левую сторону. И у меня просто не было времени, чтобы отреагировать. При первом контакте удар пришелся в район колеса, в результате чего руль просто резко повернуло. Из-за этого я немного повредил запястье, но ничего страшного, иногда такое случается.

Но в целом было весело. Я с каждой минутой чувствовал себя все уверенней и провел несколько отличных сражений. Досадно, что все так закончилось. Машине, по ощущениям, вполне хватало скорости, но что поделать, иногда такое случается.

Будут ли еще гонки? Посмотрим. Пока я не знаю», – рассказал Райкконен.

Райкконен и Квят встретились на гонке в США. Стукнулись кулаками, поболтали как друзья и оба не доехали до финиша

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