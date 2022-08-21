Норрис – в топ-3 лучших гонщиков «Ф-1» в 2022-м по версии RaceFans, Алонсо – 4-й, Хэмилтон – 6-й

Издание RaceFans составило рейтинг пилотов «Формулы-1» по итогам первой части сезона-2022.

Лидеры сезона Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Шарль Леклер ( ) заняли первые две строчки, третье место осталось за гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом. При этом напарник Норриса Даниэль Риккардо стал 19-м, опередив лишь пилота «Уильямса» Николаса Латифи.

Фернандо Алонсо из «Альпин» оценили выше гонщиков «Мерседеса» Джорджа Расселла и – испанец расположился на четвертой позиции.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» после первой части сезона-2022 (RaceFans)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Фернандо Алонсо («Альпин»)

5. Джордж Расселл («Мерседес»)

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

8. Серхио Перес («Ред Булл»)

9. Кевин Магнуссен («Хаас»)

10. Карлос Сайнс («Феррари»)

11. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

12. Эстебан Окон («Альпин»)

13. Алекс Албон («Уильямс»)

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

16. Юки Цунода («Альфа Таури»)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

18. Мик Шумахер («Хаас»)

19. Даниэль Риккардо («Макларен»)

20. Николас Латифи («Уильямс»)

Наш рейтинг гонщиков «Формулы-1» перед большим перерывом: Хэмилтон преследует Ферстаппена и Леклера, Шумахер – предпоследний

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