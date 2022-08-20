Хуан-Пабло Монтойя: «Ошибки стратегов – не вина Бинотто. Вряд ли Маттиа будет менять сотрудников посреди сезона»

Бывший пилот «Формулы-1» призвал не винить Маттиа Бинотто за ошибки стратегов «Феррари».

Монтойя предположил, что Бинотто не будет производить перестановки в команде стратегов во время летнего перерыва.

«Он не тот человек, который занимается стратегией. Все винят Маттиа, но это отвечает не он. Вряд ли Маттиа говорит: «О, поставим «хард». Поэтому и нужны стратеги. В решения принимают не или Кристиан Хорнер, а стратеги.

Вина не Маттиа, а тех, кто отвечает за стратегию. В этом проблема таких видов спорта. Зрители видят по телевизору Тото [Вольффа], и так далее, Маттиа. Но не эти ребята решают, какие поставить шины. Они руководят командой в целом.

Соглашусь, что в долгосрочной перспективе это зона ответственности Маттиа, но не во время уик-энда. За назначения он отвечает на 100 процентов. Наверное, ситуацию обсудят, однако вряд он будет менять сотрудников посреди сезона.

Важно, как команда собирается решать проблемы, как изменится ситуация. Полагаю, надо действовать не так робко и принимать чуть более агрессивные решения», – заявил колумбийский гонщик.

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