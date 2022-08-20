Мика Хаккинен: «Рад, что ошибся с критикой раннего дебюта Ферстаппена в «Ф-1»

Двукратный чемпион мира пересмотрел мнение о слишком раннем дебюте в «Формуле-1».

Макс начал выступать за «Торо Россо» в возрасте 17 лет. Тогда Хаккинен утверждал, что «ни за что не позволил бы настолько молодому пилоту гоняться в «Ф-1».

«Я лично его критиковал, когда он начинал выступать в «Формуле-1», и считал, что он слишком молод. Но я был рад, что ошибся, и это укрепило мое представление о том, что молодые девушки и ребята в нашем мире готовы значительно лучше. Надо давать им слово и прислушиваться к тому, что они говорят.

Когда мне было 16 или 17 лет, я выступал в картинге, и это было потрясающе. Невероятная конкуренция, и я должен был пилотировать на очень высоком уровне. В то время я полагал, что готов ко всему, готов выступать на высшем уровне автоспорта. Но тогда не считалось, что молодой человек в таком возрасте готов к сериям вроде «Формулы-1».

Время поменялось. Молодежь все больше вовлекается в спорт высшего уровня, бизнес, что угодно. Люди развиваются гораздо быстрее – просто потому, что у них есть возможности для изучения и понимания происходящего в мире. Ты можешь сколько хочешь учиться в интернете, если найдешь нужную информацию.

И команды сейчас организованы куда лучше, чем в прошлом, присоединиться к этому большому миру проще. Тем не менее, требуется большой талант, нацеленность и дисциплина, если хочешь добиться успеха, и Максу, конечно, удалось», – поделился Хаккинен мыслями о пилоте .

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