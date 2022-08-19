Серхио Перес: «Не представляю, что уйду из «Ф-1» после сезона-2024 – я слишком молод»

Серхио Перес порассуждал о том, когда закончит выступать в «Формуле-1».

Перес уверен, что продолжит гоняться и после истечения нынешнего соглашения с .

«У меня контракт до [конца] 2024 года, но я не могу представить, что он станет завершающим в карьере. Я слишком молод и по-прежнему получаю большое удовольствие, даже с учетом того, что гонкам нужно посвящать много времени. Но что есть, то есть – становится твоей жизнью, и ты не можешь просто ее оставить.

Тем не менее, уход получится не таким трудным. Лучшие моменты моей жизни никак не связаны с гонками – к примеру, рождение детей. Но значение имеют даже мелочи. Моменты, когда я ем тако за 20 песо (60 рублей – Sports.ru) в Мексике, провожу время с семьей – такого в «Формуле-1» нет», – сказал 32-летний пилот.

Серхио Перес: «Если бы не сходы, для меня ситуация в чемпионате выглядела бы совсем иначе»

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