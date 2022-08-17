Даниэль Риккардо: «18 Гран-при за сезон – подходящее количество для «Ф-1»

Гонщик назвал оптимальное число гонок в календаре «Формулы-1» за сезон.

«Думаю, 18 – подходящее количество. Дело еще в том, что гоночные уик-энды занимают четыре дня, иногда пять. Если два или три этапа проводятся подряд, это утомительно.

Наверное, мы можем гоняться 24 раза [за сезон] и оставаться в порядке, но уик-энды должны выглядеть иначе, чтобы все сработало. Расписание и подготовительные мероприятия нужно менять, но это тяжело, ведь «Ф-1» растет, спонсоров и всего такого становится больше – трудно урезать время.

Если сохранить график, то 18 [гонок] – то, что нужно», – считает Риккардо.

В 2023 году «Ф-1» проведет 24 этапа. Будет ли в них участвовать Даниэль, неизвестно – в «Макларене» его может заменить резервист .

«Формула-1» опубликует календарь на сезон-2023 в октябре. В чемпионате пройдет 24 Гран-при

Кристиан Хорнер: «24 Гран-при за сезон – это уже предельное количество»

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