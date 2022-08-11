Кристиан Хорнер: «24 Гран-при за сезон – это уже предельное количество»

Руководитель прокомментировал информацию о том, что в сезоне-2023 в «Формуле-1» с очень высокой долей вероятности пройдет сразу 24 Гран-при. Это число станет рекордным в истории чемпионата.

По словам Хорнера, он находит такое количество гонок в сезоне чрезмерным. С другой стороны, сам Хорнер приветствуют выбор «Формулы-1» новых мест проведения гонок – например, в отношении Лас-Вегаса и ЮАР.

«Когда мы говорим о том, что 24 уик-энда из 52 в году будут гоночными – да, это кажется слишком большим числом. Но потом вы смотрите на то, какие именно этапы должны появиться в календаре чемпионата, то думаешь «Ну ладно, ради Лас-Вегаса я готов на еще один гоночный уик-энд».

Если в календаре появится Гран-при ЮАР, лично я точно буду готов отработать еще один уик-энд. Да и Гран-при Китая может вернуться в календарь чемпионата. Ведь для «Формулы-1» это чрезвычайно важный рынок. К тому же в «Ф-1» работают над тем, чтобы делать гоночные уик-энды короче и снизить объем операционной нагрузки на команды и персонал. Нужно будет подобрать правильное сочетание. Но да, 24 Гран-при за сезон – это уже предельное количество», – рассказал Хорнер.

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