«Формула-1» опубликует календарь на сезон-2023 в октябре. В чемпионате пройдет 24 Гран-при

Руководитель «Формулы-1» на встрече с инвесторами рассказал, что календарь чемпионата на сезон-2023 будет сформирован и опубликован в начале октября.

Ожидается, что сезон-2023 будет состоять из 24 Гран-при – это станет рекордным количеством в истории «Ф-1».

«Нам бы хотелось достичь оптимального хода сезона с точки зрения эффективности. И учесть необходимость того, что календарь будет растянут с марта до ноября, а гонки будут проходить по всему миру.

Требования очень, очень высоки. И сейчас мы не можем рассказать больше, поскольку нам еще только предстоит согласовать некоторые детали. Но да, в следующем году будет на пару гонок больше, чем в этом. Но гонок точно будет меньше 25», – рассказал Доменикали.

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