Гельмут Марко: «Не считаю, что болид «Феррари» быстрее «Ред Булл»

Советник не согласен, что болид «Феррари» – быстрейший в 2022 году.

«Я так не считаю. Мы с «Феррари» постоянно на равных, кроме гонки в Барселоне. Зачастую все решает форма в конкретный момент, если не учитывать стратегические и технические проблемы, которых у нас значительно меньше. Мы отстаем, может, только по скорости на одном круге.

У Леклера примерно столько же поулов, как у нас побед. Поул-позиции не так важны, и на трассах, где возможны обгоны, их значение уже не так велико. Если речь о Монте-Карло или Сингапуре, другое дело.

Ключевым фактором является способность демонстрировать скорость, не перегружая шины. И я абсолютно не согласен [с превосходством «Феррари» во Франции]: в Ле-Кастелле Макс [Ферстаппен] был быстрейшим в гонке. Если ты десять кругов держишься в секунде, значит, у тебя выше скорость. Мы были быстрее в гоночных условиях. В целом по сезону скорость равная, все решают форма и обновления. Они влияют на гонку-две, однако существенных изменений в раскладе сил нет», – сообщил Марко.

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