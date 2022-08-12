Пьер Гасли: «Пришлось проводить МРТ и проверять позвоночник из-за галопирования на Гран-при Азербайджана»

Пилот сообщил, что проводил обследование из-за галопирования.

Особенно тяжелой вышла гонка на кочковатой трассе в Азербайджане. С Гран-при Бельгии начнет действовать техническая директива ФИА, а со следующего сезона изменится регламент.

Француз согласен, что вмешательство Федерации оправданно:

«Думаю, да.

В Баку ситуация была наихудшей, хотя в моем случае это связано не только с галопированием. Мы установили крайне низкий просвет, чтобы быть конкурентоспособными, а на трассе очень много кочек. Нагрузка на спину была такой, что после уик-энда пришлось проводить МРТ и проверять, все ли в порядке с позвоночником. Если говорить о нашей команде, это, безусловно, связано с характеристиками автодрома».

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