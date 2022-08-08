Гельмут Марко: «Если бы в «Хонде» не передумали, у нас могли возникнуть существенные трудности»

Советник «Ред Булл» рассказал, что команда осталась очень довольна решением «Хонды» продлить сотрудничество до 2025 года.

Изначально предполагалось, что после ухода «Хонды» из «Ф-1» как официального производителя, техническая поддержка «Ред Булл» будет оказываться до 2023 года. Теперь же в «Хонде» изменили свое решение и продолжат помогать «Ред Булл» в работе и обслуживании двигателей до момента вступления в силу нового технического регламента.

«Слава Богу, что в «Хонде» передумали. Изначально план был в том, что мы должны будем самостоятельно обслуживать двигатели, начиная с 2023 года. И слава Богу, что в «Хонде» передумали, иначе у нас возникли бы довольно существенные трудности – и технические, и логистические, и языковые.

Теперь же «Хонда» продолжит самостоятельно организовывать все процессы. Двигатели мы получаем уже запечатанными и тоже не можем заглядывать внутрь», – рассказал Марко.

Поставки моторов в запечатанном виде обусловлены тем, что «Хонда» не хочет раскрывать данные, которые являются интеллектуальной собственностью, своим возможным конкурентам. Поскольку в будущем «Ред Булл» почти наверняка будет сотрудничать с :

«Двигатели от «Хонды» доставляются в коробках, запечатанными. И если что-то идет не так, только инженерам «Хонды» разрешается работать с двигателями.

Что касается нашего собственного моторного подразделения, то оно насчитывает уже 300 сотрудников и мы уже работаем над подготовкой к переходу на новый моторный регламент. И если к 2026 году у нас появятся новые партнеры, мы сможем объединить усилия. И они смогут использовать нашу инфраструктуру».

«Хонда» продолжит оказывать техническую поддержку «Ред Булл» до конца 2025 года

Пока в «Ф-1» ломятся мировые бренды вроде «БМВ» и «Ауди», «Альфа Ромео» думает об уходе и не видит будущего. Что не так-то?

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