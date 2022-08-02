«Хонда» продолжит оказывать техническую поддержку «Ред Булл» до конца 2025 года

«Ред Булл» и достигли договоренности о продлении сотрудничества до конца 2025 года.

Компания «Хонда» официально покинула «Формулу-1» и больше не является производителем. Однако инженеры «Хонды» продолжают помогать «Ред Булл» с обслуживанием моторов. Все операции проводятся в моторном подразделении «Ред Булл».

Таким образом, «Хонда» продолжит оказывать «Ред Булл» техническую поддержку вплоть до момента перехода «Формулы-1» на новый моторный регламенте, который должен произойти в 2026 году.

При этом в «Ред Булл» по-прежнему официально не подтвердили будущее сотрудничество с «Порше». Хотя согласно полученным журналистами данным «Порше» выкупит 50 процентов гоночной компании «Ред Булл».

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