Мик Шумахер: «Сражения с лучшими пилотами помогают мне понять, как они действуют»

Пилот рассказал, что возможность периодически бороться с лучшими гонщиками «Формулы-1» способствует его прогрессу.

Например, в этом сезоне такая дуэль на Гран-при Великобритании была у Шумахера с :

«Да, такие сражения помогают мне лучше понять, как действуют лучшие пилоты, как они гоняются. Не знаю, сколько еще времени это будет продолжаться, но по крайней мере Макс точно будет выступать в «Ф-1» еще несколько лет.

Здорово иметь возможность увидеть, как именно Макс действует в таких ситуациях, особенно когда при этом ты сам борешься с ним колесо в колесо. Это классный опыт, и я надеюсь, что таких сражений у меня будет еще много.

При этом я конечно не отношусь к Максу как-то особенно в таких ситуациях. Ведь во время сражения ты об этом не думаешь – для тебя соперник это просто другой пилот. Нет никакой разницы, с кем именно ты борешься, и насколько быстры твои соперники. Да, если соперники оказываются заметно быстрее – а в случае с пилотами «Феррари» и «Ред Булл» обычно так и происходит, – то у них обычно не возникает особых проблем с тем, чтобы меня обогнать. Бороться с ними с одной стороны трудно, а с другой в этом зачастую не так много смысла, ты можешь просто перегрузить свои шины».

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