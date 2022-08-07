Йост Капито: «Считали, что Албон сможет превзойти ожидания «Уильямса» – так и случилось»

Руководитель Йост Капито, комментируя решение команды продлить контракт с , признал факт значительного прогресса гонщика.

По словам Капито, Албон превзошел ожидания команды в первой половине сезона.

«Да, это так. Мне кажется очевидным, что Алекс очень хороший гонщик, в противном случае его бы никогда не взяли в «Ред Булл». Он неплохо проявил себя, выступая в одной команде с Максом Ферстаппеном – а мы знаем, насколько хорош Макс. К тому же команда была выстроена вокруг Макса. Всем «вторым номерам» приходится в «Ред Булл» очень непросто.

Мы многого ждали от Алекса. И мы считали, что оказавшись в команде, где его ценят, где он будет играть ведущую роль, он сможет даже превзойти ожидания и стать еще лучше. Думаю, именно это и случилось.

Меня удивило то, что в прошлом году, оставшись без места призового пилота, Албон все равно приезжал на большинство гонок. И видел, как работает команда, как гонщики влияют на инженеров. Он провел много времени с инженерами, видел то, как они доносят информацию до гонщиков. В обычной ситуации у пилота нет возможности получить такой опыт. Да, отсутствие практики за рулем было минусом, зато возможность разобраться в том, как работает команда, стала чрезвычайно ценным опытом», – рассказал Капито.

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