Роберт Шварцман: «Сделаю все возможное, чтобы получить свой шанс и попасть в «Формулу-1»

Резервный пилот рассказал, что по-прежнему рассчитывает попасть в «Формулу-1». Шварцман в этом году проведет две пятничные практики в составе «Феррари» – хотя команда пока не определилась, в рамках каких именно Гран-при это случится.

- Роберт, мы видели тебя за рулем болида SF71H в январе во Фьорано, до этого на молодежных тестах в Абу-Даби, где ты выступал и за «Феррари», и за . Теперь ты вновь сел за руль SF21 в Муджелло. Как все прошло?

– Это был прекрасный и важный для меня день. Думаю, тесты прошли хорошо, и что для команды они тоже были полезны, потому что мы проехали много кругов. Если быть точным, то 130. Или в общем 680 км. То есть более или менее дистанцию, которую пилот преодолевает за один гоночный уик-энд.

- Ты вернулся за руль болида впервые за 5 месяцев, причем сразу оказался на очень требовательной трассе в Муджелло. Были какие-то проблемы с адаптацией или физической нагрузкой?

– Я искал ответы, прежде всего в отношении той работы, которой мы занимались на симуляторе, плюс хотелось получить ответы о состоянии собственной физической подготовки – и я должен сказать, что остался доволен. Я справился со своей частью, полностью выполнив программу, которую для меня подготовили в «Феррари», и в итоге это были очень важные, сложные тесты, но при этом интересные.

У меня были уже десятки различных тестов за рулем болидов «Формулы-1», но именно эти тесты в Муджелло стали самими сложными и напряженными, ведь не было никаких гарантий того, справлюсь ли я с задачей и смогу ли проехать такое количество после пятимесячного перерыва. Как вы и сказали, «Муджелло» – очень требовательная трасса, и я думаю, что работа на симуляторе очень помогла мне почувствовать уверенность за рулем реального болида.

- Ты сейчас упомянул симулятор. В этом сезоне мы пока не видели тебя на трассе, но мы знаем, что ты очень много работаешь в Маранелло.

– Да, в этом году мои обязанности немного отличаются от того, что было в предыдущие годы. В начале сезона мы с «Ферарри» договорились, что в роли тест-пилота я буду проводить очень много времени на симуляторе. В том числе для того, чтобы быть полностью вовлеченным в работу команды, даже не участвуя в чемпионате.

- Будучи в этой роли, повлиял ли ты как-то на то, чтобы помочь команде улучшить работу симулятора?

– Да, но тут речь всегда идет о коллективных усилиях. Инженеры дают мне советы, чтобы я понимал, в чем мне надо прибавить, а если я считаю, что есть какие-то параметры, которые нужно улучшить, делаю то же самое в их отношении. Мне кажется, что вместе мы очень неплохо поработали.

- Теперь уже не секрет, что скоро мы вновь увидим тебя за рулем болида «Формулы-1». И что тебя ждут два участия в пятничных практиках с «Феррари»…

– Да, и я немного волнуюсь в связи с этим. Я пока не знаю, на каких именно этапах буду выступать, но момент в любом случае будет прекрасный.. Я горжусь тем, что буду управлять болидом «Феррари» в рамках гоночного уик-энда, а также мне будет интересно подтвердить ту работу, которую мы проделали на симуляторе, на реальной трассе. Мы провели очень много часов, пытаясь улучшить характеристики виртуальной машины, стараясь сделать так, чтобы она была максимально похожа на реальный болид. Так что я с нетерпением жду возможности лично получить этот опыт.

- Ты уже думал о сезоне-2023? Где, как ты думаешь, мы сможем тебя увидеть?

– Конечно думал. Моя главная цель – попасть в «Формулу-1», и я сделаю все возможное, чтобы получить свой шанс. И тогда мы примем решение вместе с «Феррари», но сейчас об этом слишком рано говорить. Посмотрим. Разумеется, я надеюсь, что проделанная мной работа поможет в этом.

- Есть ли у тебя запасной план на тот случай, если двери в «Формулу-1» для тебя так и не откроются?

– Честно говоря, никакого плана «Б» у меня нет. Но даже если у меня не получится попасть в «Формулу-1», какие-то альтернативные проекты всегда будут доступны. Порой я задумываюсь о том, чем бы мог заниматься, но сегодня я целиком сосредоточен на «Формуле-1».

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