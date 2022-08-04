Серхио Перес: «В Венгрии уже чувствовал себя намного комфортнее за рулем болида, мы прогрессируем»

Пилот «Ред Булл» считает, что на ему удалось добиться прогресса в работе с болидом.

После удачного старта сезона Перес начал сдавать после того, как обновления машины сделали ее значительно более подходящей под стиль пилотажа Макса Ферстаппена относительно мексиканского гонщика.

«Все прошло неплохо, но не стоит воспринимать это как должное. Последние гонки получились тяжелыми и мы внесли пару изменений в работу болида. Нам нужно работать – понять, как функционирует наша машина. И тогда, надеюсь, мы вернемся став сильнее.

Мы проделали большой объем работы, особенно на последний гоночный уик-энд. У нас есть несколько хороших идей, но важно соединить их все в рамках одной машины.

По ходу гонки в Венгрии я уже чувствовал себя намного комфортнее, мы прогрессируем. Особенно это касается гонки в сравнении с квалификацией (в Венгрии). Мы точно понимаем, что и как мы сделали. Надеюсь, мы сможем использовать это и после летнего перерыва и станем сильнее», – рассказал Перес.

«Ред Булл» развивает болид под Ферстаппена – и расстраивает второго пилота. Объяснение команды – «это совпадение, машина так быстрее»

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