Албон подписал многолетний контракт с «Уильямсом» и продолжит выступать за команду в сезоне-2023

Команда объявила о продлении контракта с . Тайский гонщик продолжит выступать за команду в 2023 году. При этом имя напарника Албона пока остается неизвестным – считается, что Николас Латифи может уступить свое место другому пилоту.

Албон в своих соцсетях в шутливой форме прокомментировал продление контракта, ответив , который вчера опровергал подписание контракта с «Альпин».

«Насколько я понимаю, то с моего согласия команда «Уильямс» выпустила пресс-релиз, согласно которому я буду выступать за них в следующем году. Это правда и я подписал с «Уильямсом» контракт на сезон-2023. Буду выступать за «Уильямс» в следующем году.

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