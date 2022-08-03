Жак Вильнев: «Как могли сразу несколько команд, не только «Феррари», додуматься до решения перейти на шины «хард»? Непостижимо»

Теги Гран-при Венгрии Феррари Макларен Жак Вильнев Формула-1 Хаас Альфа Ромео Альпин Авто

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев выразил недоумение тактикой некоторых команд на Гран-при Венгрии.

Сразу несколько команд в гонке на «Хунгароринге» ошиблись с переходом на шины «хард» – помимо «Феррари», это сделали в «Макларене», «Хаасе» и «Альфа Ромео», а также в «Альпин».

«Формула-1» – это соревнования премьер-класса, здесь все должно быть на высшем уровне. Не только гонщики, но и механики, инженеры, стратеги.

Как могли сразу несколько команд, не только «Феррари», додуматься до решения перейти на шины «хард»? Притом, что к тому моменту в «Альпин» уже доказали, что работают эти шины паршиво. Они вообще не смотрели гонку или что там произошло?

Что-то пошло явно совсем не так. Уму непостижимо, как такое происходит в спорте, где работают только лучшие из лучших», – рассказал Вильнев.

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