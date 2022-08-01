Йост Капито: «Албон счастлив в «Уильямсе»

Руководитель Йост Капито заявил, что продолжит выступать за команду в следующем сезоне.

Согласно информации обозревателя Auto-Motor-und-Sports Тобиаса Грюнера, в «Уильямсе» активируют опцию продления контракта с Албоном на один сезон.

Албон назывался в числе претендентов на место в «Астон Мартин» после ухода Феттеля, но британская команда сделала выбор в пользу Фернандо Алонсо.

«Албон счастлив в «Уильямсе». Даже если бы у него была возможность сменить команду, он бы не захотел это делать», – рассказал Капито.

Гадали, кто заменит Феттеля? Представьте, это Алонсо – лучшего варианта не было ни у Фернандо, ни у «Астон Мартин»

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