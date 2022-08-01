Йост Капито: «Албон счастлив в «Уильямсе»

Теги Уильямс Формула-1 Йост Капито Александр Албон Авто

Руководитель «Уильямса» Йост Капито заявил, что Алекс Албон продолжит выступать за команду в следующем сезоне.

Согласно информации обозревателя Auto-Motor-und-Sports Тобиаса Грюнера, в «Уильямсе» активируют опцию продления контракта с Албоном на один сезон.

Албон назывался в числе претендентов на место в «Астон Мартин» после ухода Феттеля, но британская команда сделала выбор в пользу Фернандо Алонсо.

«Албон счастлив в «Уильямсе». Даже если бы у него была возможность сменить команду, он бы не захотел это делать», – рассказал Капито.

Гадали, кто заменит Феттеля? Представьте, это Алонсо – лучшего варианта не было ни у Фернандо, ни у «Астон Мартин»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные