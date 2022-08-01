Ландо Норрис: «Хорошая гонка – разве что от ближайшей машины впереди мы отстали на 62 секунды»

Пилот подвел итоги , отметив, что в целом остался удовлетворен своим выступлением.

«Да, то есть, 22 секунды преимущества над Алонсо и Оконом – я доволен. Полагаю, такова и была наша цель. Когда ты в борьбе и стартуешь четвертым, то можешь надеяться на большее, но мне кажется, что мы хорошо поработали и провели отличную гонку.

Первый отрезок на «софте» получился трудным, я уничтожил свой комплект шин где-то через пять кругов, так что был немного обеспокоен. Но вот второй отрезок на «медиуме» получился очень сильным, как и финальный отрезок на «харде». Так что да, хорошая гонка – разве что от ближайшей машины впереди мы отстали на 62 секунды. Это большое отставание, но что есть – то есть», – рассказал Норрис.

Гадали, кто заменит Феттеля? Представьте, это Алонсо – лучшего варианта не было ни у Фернандо, ни у «Астон Мартин»

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