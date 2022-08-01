Фернандо Алонсо об уходе в «Астон Мартин»: «В «Ф-1» нет команды с лучшим видением и стремлением к победам»

Пилот прокомментировал переход в «Астон Мартин».

Двукратный чемпион «Формулы-1» подписал с командой из Сильверстоуна многолетнее соглашение с 2023 года.

«Безусловно, у «Астон Мартин» есть энергия и нацеленность на победы, это одна из самых интересных команд «Формулы-1» на сегодняшний день. Я много лет знаю Лоренса и Ланса [Строллов], и вполне очевидно, что они обладают амбициями и страстью для того, чтобы преуспеть в «Формуле-1».

Я видел, как команда систематически привлекает отличных специалистов с опытом побед, и узнал об огромном стремлении развивать базу и другие ресурсы в Сильверстоуне. Никто в «Формуле-1» не демонстрирует лучшего видения и абсолютного стремления к победам, так что для меня это захватывающий шанс.

Я по-прежнему жажду борьбы среди лидеров и хочу быть частью организации, которая нацелена на обучение, развитие и успех. Я намерен снова побеждать, поэтому должен использовать шансы, которые считаю для себя правильными», – сообщил Алонсо.

Алонсо перейдет в «Астон Мартин» в 2023 году

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