Шарль Леклер о «Феррари»: «Нам нужно вместе стать лучше. Ощущение, что постоянно что-то происходит – надежность, ошибки»

Пилот «Феррари» считает, что команде необходимо прибавить.

На Гран-при Венгрии Леклер финишировал лишь шестым после неоднозначных стратегических решений Скудерии.

«Конечно, гонка вышла разочаровывающей. И нам нужно вместе стать лучше. Такое ощущение, что постоянно что-то происходит – надежность, ошибки, что-то еще. Надо лучше проводить уик-энды. Постараемся использовать ближайшие дни, чтобы перезарядиться, а также проанализировать, в чем мы можем прибавить. Это крайне важно.

Если посмотреть, какой путь мы проделали за последние годы, это невероятный шаг вперед. С другой стороны, нужно сделать еще один шаг. Мы над этим работаем и, убежден, сделаем», – сказал Леклер.

Монегаск ответил на вопрос о борьбе за титул с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, накопившим преимущество в 80 баллов:

«Прежде чем думать о чемпионате, если честно, я хочу понять… мы как команда должны понять, где можно прибавить. Иначе будет очень трудно».

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