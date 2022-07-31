Макс Ферстаппен о развороте: «У нас были некоторые проблемы с переключением передач и работой сцепления»

Пилот подвел итоги Гран-при Венгрии, объяснив причины своего разворота по ходу гонки, в результате которого пропустил вперед Шарля Леклера.

При этом разворот не помешал Ферстаппену отыграться в дальнейшем и уверенно выиграть гонку.

«У меня были некоторые проблемы с переключением передач и с работой сцепления. Нам было нужно поменять несколько параметров по ходу движения, чтобы не спалить сцепление.

Из-за этого я терял скорость и в один из моментов был застигнут врасплох в том повороте. К счастью, мне удалось развернуть машину на 360 градусов и я потерял всего одну позицию. Вообще гонка получилась безумной и я очень рад тому, что сумел выиграть.

У Шарля были большие проблемы с темпом на шинах «хард». Мы же смогли провести хорошую атаку. Отличная гонка, я вел много борьбы, мне понравилось», – рассказал Ферстаппен.

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