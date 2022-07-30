Карлос Сайнс: «Мы хотим победить, вне зависимости от ситуации Ферстаппена»

Пилоты и заявили, что сомневаются в необходимости применения командной тактики на .

Сайнс и Леклер начнут гонку со второй и третьей позиции, в то время как главный соперник Леклера в чемпионате будет стартовать лишь десятым.

При этом Сайнс и Леклер уже не раз достаточно жестко боролись друг с другом на стартах гонок, теряя время относительно конкурентов.

Леклер: «Честно говоря, в конечном счете нам просто нужно как можно лучше сделать свою работу. Так что мы сосредоточены на себе. Не думаю, что нам требуется что-то особенное. Нам просто, очевидно, нужно избегать риска в борьбе двух машин. Но это нормально. Так что нет, не думаю, что завтра нам потребуется какой-то особенный подход.

Макс стартует десятым, так что ему, возможно, потребуется какое-то количество кругов, чтобы вернуться в группу лидеров. Нам же нужно сосредоточиться на себе и постараться выиграть гонку».

Сайнс: «Наша цель – выиграть завтрашнюю гонку. Мы не особенно думаем о том, где стартует Макс, потому что знаем, что самый простой способ сократить очковое отставание в чемпионате – это выиграть гонку. Так что мы хотим победить, вне зависимости от ситуации Макса».

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