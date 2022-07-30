Льюис Хэмилтон: «Расселл может выиграть Гран-при Венгрии. Сделаю все возможное, чтобы его поддержать»

Гонщик Льюис Хэмилтон считает, что у есть шансы на победу на .

Расселл завоевал поул по итогам квалификации, Хэмилтон стал седьмым.

«Огромные поздравления Джорджу. Потрясающее чувство, когда выигрываешь первый поул, и это важнейшая новость для команды. Мы не знаем, откуда вдруг появился темп – словно из ниоткуда. Это огромный плюс.

Завтра я сделаю все возможное, чтобы его поддержать. Он может выиграть, стартуя с такой позиции на этой трассе, а я постараюсь прорваться вперед», – отметил Хэмилтон.

Из-за нестабильной скорости «Мерседеса» Льюис не понимает, чего ожидать в гонке:

«Не знаю, каким будет гоночный темп. Вчера мы были медленными, а потом внезапно что-то нашли. Надеюсь, мы оба сможем атаковать. Болид отличался как небо и земля. Ночью была проделана большая работа, и ребята на базе трудились на симуляторе. В третьей практике мы этого, разумеется, не почувствовали [из-за дождя], но в квалификации машина была боевой».

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