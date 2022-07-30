Льюис Хэмилтон о проблеме с DRS: «Поул или первый ряд были достижимы, но такое случается»

Гонщик рассказал о технических проблемах в квалификации к .

Хэмилтон не проехал финальную попытку и показал седьмое время. Его напарник впервые в карьере оказался на поуле.

«Я пытался открыть DRS, и она не работала – немного не повезло.

Ощущения в болиде отличные. Безусловно, поул или старт с первого ряда были достижимы. Было бы потрясающе принести команде первый ряд, но такое случается.

Поздравляю Джорджа, он выступил великолепно, это прекрасный результат для команды. Учитывая, через что мы прошли, поул имеет огромное значение, я очень рад за всех. Крайне важный результат и, безусловно, неожиданный», – признался семикратный чемпион «Формулы-1».

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