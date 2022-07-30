Макс Ферстаппен: «Надеюсь, что относительно наших конкурентов мы потеряем не так много времени в начале гонки»

Пилот подвел итоги квалификации к , а также поделился мнением о перспективах в завтрашней гонке.

Ферстаппен не смог нормально проехать свой быстрый круг в третьем сегменте из-за неполадок в работе силовой установки.

«Проблема проявилась сразу после того, как я выехал на трассу из боксов. Я пока не общался с командой на эту тему и не знаю, в чем именно была проблема. Но да, такой итог расстраивает – особенно после того, как нам вроде бы удалось найти хороший темп…и тут происходит такое. Это отстой.

Думаю, мы могли бы побороться за поул. Потому что во втором сегменте все выглядело намного лучше. Да, конечно, вопрос в том, где именно мы бы оказались, но скорость у нас была.

Надеюсь, что относительно наших конкурентов мы потеряем не так много времени в начале гонки – тех, с кем мы действительно боремся. Посмотрим. Сейчас очень сложно сказать, что именно случится в гонке», – рассказал Ферстаппен.

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