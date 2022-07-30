Джордж Расселл о первом поуле: «Я на седьмом небе от счастья. Невероятное чувство»

Пилот прокомментировал первый поул в «Формуле-1».

Расселл оказался быстрейшим по итогам квалификации к Гран-при Венгрии.

«Я на седьмом небе от счастья. Вчера мы, вероятно, провели худшую пятницу в сезоне, очень упорно работали и не знали, в каком направлении пойти.

На последнем круге первый поворот получился прекрасным, второй тоже, и я просто собирал время. Я пересек финишную черту и увидел на экране, что мы первые – невероятное чувство.

Нужно будет изучить и понять, как это получилось. [В гонке] мы отдадим все силы, но сегодня в любом случае особенный день, без сомнений», – заявил Расселл.

Гран-при Венгрии-2022. Квалификация. Расселл выиграл поул, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й

Расселл завоевал первую поул-позицию в карьере

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