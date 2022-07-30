Кристиан Хорнер о крыле «Астон Мартин»: «Может, мы наконец скопируем у них, а не наоборот»

Руководитель не против перенять заднее крыло у «Астон Мартин».

На Гран-при Венгрии команда из Сильверстоуна привезла необычное антикрыло с элементами, похожими на концевые пластины. Такая деталь может противоречить духу регламента-2022, но, как считают главы команд «Формулы-1», соответствует букве правил.

«Полагаю, главное, чтобы все было в рамках правил. Это открывает новые возможности – интересно. Может, мы наконец скопируем что-то у них, а не наоборот. Кто знает», – заявил Хорнер.

Коллеги Хорнера также высказались по поводу крыла «Астон Мартин».

«Гарантирую, что в этот самый момент девять других команд проводят моделирование. Если крыло быстрее, могу представить, что на решетке появятся еще девять таких. Не вижу причин считать иначе, если все абсолютно легально. Я понимаю разговоры о духе правил, но мы хотим просто быть быстрыми и надежными», – сообщил спортивный директор Алан Пермейн.

«Если они спросили ФИА, и ФИА ответила, что все в рамках правил, то все это опробуют», – подтвердил гоночный директор Лоран Мекьес.

Ранее ФИА и «Ф-1» утверждали, что в случае появления деталей, которые противоречат целям регламента-2022 (в частности, снижению уровня «грязного» воздуха), будут предприняты меры. К примеру, поправки в правила можно внести через Комиссию «Ф-1» – для этого потребуется набрать 28 из 30 голосов, распределенных между ФИА, «Ф-1» и командами.

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