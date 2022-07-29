Себастьян Феттель о необычном заднем крыле «Астон Мартин»: «Оно не дает огромного скачка в скорости»

Гонщик «Астон Мартин» рассказал о нестандартном заднем крыле.

Крыло, привезенное на Гран-при Венгрии, привлекло интерес во время первых практик из-за необычной формы. воспользовался формулировками регламента, чтобы создать деталь, слегка напоминающую традиционные задние крылья с концевыми пластинами, которые использовались до сезона-2022.

Себастьян показал седьмое время во второй тренировке.

«У нас новое заднее крыло, это не секрет. Но оно не дает огромного скачка в скорости. Крыло работает в соответствии с ожиданиями, громадного прорыва не видно. Просто мы, пожалуй, можем действовать чуть агрессивнее, чем в другие пятницы. В целом здорово, что команда ищет решения», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Феттель поделился целями на предстоящие выходные:

«Очки. На прошлой неделе мы их упустили. Наша задача – зарабатывать очки в каждой гонке».

Гран-при Венгрии-2022. 2-я практика. Леклер – 1-й, Норрис – 2-й, Сайнс – 3-й

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