Ральф Шумахер: «В «Ф-1» некоторые обрадовались уходу Феттеля, особенно Доменикали»

Эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер считает, что уход обрадовал руководителя «Формулы-1» Стефано Доменикали.

Гонщик «Астон Мартин» объявил об уходе из серии в конце сезона.

«Внутри «Формулы-1» некоторые люди обрадовались, что он уходит, особенно Доменикали и компания, потому [Феттель] прямо указывал на все проблемы – порой это неприятно, зато справедливо», – отметил бывший пилот «Ф-1».

Самому Ральфу будет не хватать Феттеля:

«А также его манеры поведения – улыбки, когда дела идут хорошо, и хмурой физиономии, когда все не очень. В нем хотя бы видна искренность.

Решение меня не удивило, я и раньше замечал признаки. Вот в чем проблема: когда успехов нет, а дома ждет семья, человеку его статуса нет смысла продолжать гоняться.

У меня сложилась похожая ситуация, было трудно оставлять дома семью, жену, сына. Я стал чаще и чаще спрашивать себя: зачем тебе это? Почему ты не дома? Почему не наслаждаешься рассветами и закатами с семьей? Ты можешь хоть разок поиграть в карты и сходить в боулинг с друзьями. В какой-то момент отношения испортились, я больше не был счастлив и принял решение уйти».

Эксперт не считает претендентом на место в «Астон Мартин», в отличие от своего племянника из .

«Нынешние условия [для Алонсо] просто лучше, [«Альпин»] стабильно попадает в топ-10.

Мик точно в списке «Астон Мартин» и, вероятно, «Уильямса». Возможности есть – он является одним из пилотов с двухлетним опытом управления современными болидами, это плюс», – заявил Шумахер.

Ральф также высказался о перспективах резервиста «Астон Мартин» :

«Насколько я слышал, он очень хочет этого, он мотивирован и, без сомнения, тоже будет кандидатом. И это здорово – два немца [на решетке] лучше, чем один».

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