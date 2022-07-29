«Альфа Ромео» останется титульным спонсором «Заубера» в 2023 году

продолжит выступать в «Формуле-1» под брендом «Альфа Ромео».

Итальянский автопроизводитель продлил соглашение о титульном спонсорстве команды на сезон-2023. Это подтвердил исполнительный директор «Альфа Ромео» Жан-Филипп Импарато.

Предполагается, что с 2026 года «Заубер» начнет сотрудничать с «Ауди».

Пока в «Ф-1» ломятся мировые бренды вроде «БМВ» и «Ауди», «Альфа Ромео» думает об уходе и не видит будущего. Что не так-то?

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