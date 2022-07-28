Себастьян Феттель о Шумахере в «Астон Мартин»: «Я считаю Мика отличным гонщиком, но решение принимать не мне»

Пилот «Астон Мартин» подтвердил, что хотел бы видеть своим преемником в британской команде.

Феттель принял решение завершить карьеру в «Формуле-1» по окончании сезона-2022 и отказался от нового контракта с .

«Понятное дело, что вчера я общался с Лоренсом Строллом, когда сообщил ему о своем решении не продолжать карьеру. И мы совсем-совсем немного поболтали о возможных планах на будущее.

У меня и правда есть свое мнение. Я очень хорошего мнения о Мике и высоко оцениваю его. Понятно, что в данном случае я не в полной мере объективен, ведь мы с ним близкие друзья. Но я правда считают его отличным гонщиком.

И он любит учиться и продолжает это делать, когда другие стоят на месте или прекращают прогрессировать. Так что у него есть необходимые качества, а еще он очень молод и пока не слишком опытен.

Так что я не знаю, решение принимать не мне. Но если меня спросят, я выскажу свое мнение, ничего не скрывая. Но да, в итоге решение будет принимать команда», – рассказал Феттель.

«Хочу слушать своих детей, когда нужен им, а не вынужденно прощаться». Полное обращение Феттеля, который прощается с «Ф-1»

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