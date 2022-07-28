Фернандо Алонсо о сезоне-2023: «Рассматриваю все команды со свободными кокпитами»

Пилот «Альпин» еще не определился с командой на следующий сезон.

Контракт двукратного чемпиона «Формулы-1» истекает в конце сезона.

«Когда начнется летний перерыв, нужно будет сесть и к чему-то прийти. А перерыв начинается в понедельник.

Рассматриваются все команды, если они еще не подписали обоих гонщиков. Мой приоритет – «Альпин». Мы уже два года работаем вместе, развиваем проект, становимся все более конкурентоспособными. Пожалуй, я хочу остаться, но пока мы не решили все вопросы, процесс идет», – заявил Фернандо.

Помимо «Альпин» свободные кокпиты на данный момент остались в , «Астон Мартин», «Уильямсе», и .

«Альпин» готова предоставить испанцу место в WEC в будущем, но пока Алонсо не изучает такой сценарий:

«Здесь [в «Ф-1»] я чувствую себя свежим, мотивированным. Мне не терпится узнать, что будет в следующем году, на второй сезон действия регламента. Мы поедем в Лас-Вегас, может, в Южную Африку – очень захватывающе.

В этом году я ощущаю в себе скорость, хотя в прошлом сезоне возникали кое-какие проблемы. Но теперь я чувствую, что нахожусь в 100-процентной форме. Даже на мысли о спорткарах или я реагирую: «Не сейчас». Мой мозг просто говорит: «Убери эти мысли и сосредоточься на «Ф-1».

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