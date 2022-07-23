Директор «Альпин» Росси: «При желании Алонсо всегда получит место в нашей программе гонок в Ле-Мане»

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси подтвердил, что команда будет заинтересована в продолжении сотрудничества с в будущем.

По словам Росси, в будут рады предоставить Алонсо место в команде для участия в гонке «24 часа Ле-Мана».

Алонсо, чей текущий контракт истекает в конце года, рассчитывает выступать в «Формуле-1» на протяжении еще минимум двух сезонов. В то время как в «Альпин», как считается, в данный момент скорее склонны предложить ему однолетний контракт для выступлений в «Ф-1».

«Да, этот момент (перспектива предоставить Алонсо место в программе гонок на выносливость) всегда был частью обсуждений. В прошлом году, когда мы обсуждали продление контракта на этот сезон, мы конечно учитывали и то, что Фернандо является настоящей легендой нашей команды и бренда «Рено» в целом.

Для нас он всегда будет настоящим чемпионом и всегда, при желании, получит место в нашей программе для Ле-Мана. В тот день, когда он решит сменить гоночную серию, мы будем рады приветствовать его в нашей команде для Ле-Мана», – рассказал Росси.

Пока в «Ф-1» ломятся мировые бренды вроде «БМВ» и «Ауди», «Альфа Ромео» думает об уходе и не видит будущего. Что не так-то?

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