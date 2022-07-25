Тото Вольфф о борьбе за победы: «Стакан по-прежнему наполовину пуст, «Мерседесу» нужно сильно прибавлять в темпе»

Исполнительный директор признал, что команда пока не готова соперничать с «Ред Булл» и в борьбе за победы в гонках.

На Гран-при Франции Хэмилтон и Расселл вдвоем попали в топ-3 после схода Леклера.

«Если я не ошибаюсь, на первом отрезке Льюису удалось стабилизировать отрыв и держаться в 5-6 секундах позади. При этом нужно быть честными с собой – когда на втором отрезке они начали бороться за позицию, Макс, вероятно, просто старался не ошибиться. Так что с моей точки зрения стакан по-прежнему наполовину пуст, нам нужно еще очень сильно прибавлять в темпе, чтобы догнать .

При этом с каждым кругом мы собираем все больше данных, все лучше понимаем то, как работает наша машина, собираем воедино кусочки мозаики. Это непростой процесс.

Не сказал бы, что проблема лежит в какой-то одной области. Нам просто не хватает скорости на одном круге, а также порой не хватает темпа на определенных отрезках гонки. Не существует одного решения, которое бы волшебным образом все исправило. Второе и третье место – это отличный результат, но мы будем без устали трудиться, чтобы начать побеждать, а отставание от лидеров по-прежнему велико», – рассказал Вольфф.

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