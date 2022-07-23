Тото Вольфф: «У «Мерседеса» нет скорости – и мы просто не понимаем, почему»

Исполнительный директор поделился мнением о результатах квалификации к .

Вольфф признал, что такое отставание от лидеров стало неприятной новостью для команды.

«Выставлять правильные ожидания в этом году становится сложно, потому что мы медленно но верно сокращаем отставание от лидеров.

Мы видели обнадеживающие признаки на «Сильверстоуне». Потом приехали в Австрию – на трассу, где мы обычно не очень конкурентоспособны и явно видели причины этого, но при этом оказались довольно близко к лидерам. На трассе, где круг проходится за минуту, в квалификации мы уступили лидерам 0,3 секунды – это был приемлемый результат.

После этого мы подготовили обновления машины, привезли их на «Поль-Рикар», на очень плавную трассу, начали уик-энд, и тут бум – у нас просто нет скорости и мы просто не понимаем, что пошло не так.

Да, мы экспериментируем с задним антикрылом, от почти самой крупной версии – Льюис сравнил его с раскрывающимся позади машины парашютом, – до небольшого крыла, из-за которого даже теряем скорость в поворотах.

Также мы экспериментировали с температурой шин – и вы сами видели, как отрыв варьировался от 0,7 до 1,2 секунды. Но если бы мне сказали, что в итоге отставание будет таким (Хэмилтон уступил 0,9 секунд), – да, это для нас пощечина», – рассказал Вольфф.

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