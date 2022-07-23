Льюис Хэмилтон: «Очень доволен 4-м местом, но не понял, почему отставание от лидеров увеличилось»

Гонщик прокомментировал четвертое место в квалификации к Гран-при Франции.

Хэмилтон рад оказаться на втором ряду стартовой решетки, однако удивлен отставанию от и после удачного этапа в Австрии.

«Я очень доволен квалификацией, если честно. Отличный круг.

Я не совсем понял, почему отставание увеличилось – соперники в этом плане в своей лиге. Но, учитывая пропуск первой практики, вся команда прекрасно поработала.

Если говорить об обновлениях, это совсем крошечные детали. Может, мы выиграли где-то одну десятую. В прошлой гонке мы отставали на три-четыре десятые, сейчас, как я считал, разрыв составит примерно две, но в итоге мы весь уик-энд проигрываем секунду.

Они на своем месте, но мы все равно сражаемся, и у всех соперников позади проблемы», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».

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