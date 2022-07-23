Тото Вольфф: «Вновь стали третьей по скорости командой – но этого недостаточно»

Исполнительный директор подвел итоги квалификации к , признав, что немецкой команде по-прежнему не хватает скорости для борьбы с лидерами.

«Думаю, мы изначально знали, что когда перейдем на свежую резину и начнет атаковать на максимуме, то вновь станем третьей по скорости командой, как были весь сезон. Другое дело, что этого все равно недостаточно.

И когда вы начинаете немного отставать, и ваши ожидания от гоночного уик-энда становятся понятны, для вас в определенной степени может открыться свобода действий. В нашем случае мы начали больше экспериментировать с задним антикрылом и с температурой шин. Однако в конечном счете наша машина все равно недостаточно быстра, и мы ясно это видим», – рассказал Вольфф.

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